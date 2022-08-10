Вышедший в 2015 году смартфон получил исправления работы GPS.

Неожиданно для владельцев семилетнего Galaxy J7, южнокорейский производитель начал рассылать им новые прошивки J700FXXU4BVG2 (для модели c поддержкой 4G) и J700HXXU3BVG2 (для модели с 3G). Свежее ПО несёт в себе исправления, повышающие стабильность работы GPS. Версии ОС и фирменной оболочки остались неизменными — Android 6.0.1 с интерфейсом TouchWiz стал последним мажорным обновлением для Galaxy J7.

реклама

Напомним, смартфоны Samsung среднего класса тогда имели две распространённые модификации: с буквами F и H в номере модели. Первые оснащались SoC Snapdragon 615 и поддерживали LTE, вторые же имели чипсет Exynos 7580 без 4G-модема. В России, Украине и Казахстане популярна была модель J700H. Согласно ресурсу SamMobile, апдейт уже доступен для владельцев Galaxy J7 из названных регионов:



анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

К сожалению, не каждое обновление Samsung сопровождается подробным списком нововведений. Это относится даже к новым флагманским смартфонам, не говоря уже о середняках прошлых лет. Поэтому точно не известно, содержит ли апдейт ещё что-нибудь.