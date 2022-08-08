Такое мнение высказали два опытных журналиста.

Сотрудничающий с агентством Bloomberg журналист Марк Гурман (Mark Gurman) рассказал о подготовке Apple к сентябрьскому событию, в ходе которого будет представлен iPhone 14. Оно пройдёт не «вживую», а будет записано заранее. Главный редактор XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) в своём твиттере добавил, что слышал о дате 6 сентября. Именно в этот день, по его сведениям, новые iPhone увидят свет, а 16-го поступят в продажу.

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Эти мнения идут вразрез с появившейся ранее версией об откладывании iPhone 14 из-за проблем с поставками чипов на китайский завод Foxconn с Тайваня. Однако если Apple, как ранее сообщалось, перенесёт релиз iPadOS 16, это поможет ей более тщательно сфокусировать усилия на новых смартфонах, заметил журналист Bloomberg. Кроме того, вчера мы писали о мнении инсайдера, согласно которому производство iPhone в этом году может стартовать в Индии.

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Традиционно Apple показывает публике новые iPhone в первый либо второй вторник сентября. В этом году первому вторнику — 6 сентября — предшествует День труда, который отмечается в Штатах в первый понедельник месяца и имеет для жителей страны символическое значение. Именно из-за этого многие сомневается, что Apple проведёт мероприятие на следующий день после большого праздника.