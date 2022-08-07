Это первый подобный продукт в Латинской Америке.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Ведущая в мире криптовалютная биржа объявила о запуске предоплаченной криптокарты, сообщает агентство PR Newswire. Проект получил название Binance Card. Он разрабатывался совместно с платёжной системой Mastercard и сервисом Credencial Payments. Сейчас продукт в стадии бета-теста, которая должна завершиться в ближайшие недели.

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Binance Card — первая подобная карта в Латинской Америке. Новый платёжный инструмент позволит аргентинцам проводить повседневные операции: платить в магазинах, оплачивать счета и делать покупки в интернете. Естественно, при транзакции и переводах криптовалюта будет конвертироваться в фиат. Точно известно о поддержке валют Bitcoin и Binance Coin (BNB). Другие будут добавлены в дальнейшем.

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Для получения карты необходимо лишь действующее удостоверение личности национального образца. Распоряжаться ей можно прямо в личном кабинете Binance. Платить можно везде в ммире (кроме РФ и нескольких других стран), где принимают Mastercard. Держателям обещают до 8 % (!) кешбэка в криптовалюте и отсутствие какой-либо комиссии при снятии наличных.