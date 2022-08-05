За 179 рублей можно избавиться от баннеров, которые не дают просматривать контент в браузере.

Такие ресурсы, как Reddit, Twitter, TikTok, Quora и «ВКонтакте» грешат раздражающими баннерами с предложением скачать из App Store их приложение. Некоторые из них попросту не позволяют просматривать свой контент через браузер. iOS-разработчик Алекс Замощин (Alex Zamoshchin) решил исправить ситуацию, выпустив Banish — расширение для Safari, блокирующее ненавистные элементы интерфейса сайтов.

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В российском App Store его цена составляет 179 рублей. Разработанное при помощи современного фреймворка SwiftUI, оно эффективно работает с большинством популярных ресурсов. Разработчик отмечает, что приложение не собирает и не хранит никаких пользовательских данных. Вес аддона составляет около 1 МБ.

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К сожалению, Banish не поможет избавиться от плашки со ссылкой на скачивание клиента в верхней части Safari, поскольку она встроена непосредственно в движок Apple WebKit. Таковая появляется, если в коде просматриваемой страницы присутствует ссылка на приложение, уже установленное на устройство. Чтобы избавиться от него, потребуется удалить данное приложение.