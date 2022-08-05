Соответствующий закон, считают в правительстве, принят в интересах сотрудников.

Власти Германии приняли закон, обязывающий работодателей использовать исключительно бумажные договоры при оформлении трудовых договоров. В разработке законопроекта участвовало объединение профсоюзов Германии. В соответствии с ним каждое заключение электронного документа или использование цифровой подписи карается штрафом в €2049.

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Полагается, что такой шаг был сделан в интересах малообеспеченных граждан, которые не могут подключить себе быстрый интернет или приобрести устройство для выхода в сеть. К слову, официальная статистика по цифровому развитию стран ЕС свидетельствует о низкой доле граждан Германии, пользующихся госуслугами посредством интернета. Другой аспект заключается в том, что бумажный документ лучше подойдёт для защиты своих прав в суде, считают законодатели.

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В течение 2021 года в РФ проводился эксперимент по использованию системы электронного документооборота (ЭДО). По его итогам в ноябре законом было закреплено использование единой цифровой системы ЭДО «Работа в России» в сфере трудовых отношений.