4 августа Meta* сообщила в своём твиттер-аккаунте о заключении партнёрства с блокчейном Flow и NFT-кошельками Coinbase Wallet и Dapper. Согласно записи в блоге корпорации, начиная с этой недели в Instagram** в тестовом режиме появится возможность демонстрировать приобретённые NFT в своём профиле. На первых порах функция будет доступна для ограниченного круга американских NFT-коллекционеров и авторов. Также они смогут привязать свой кошелёк и делиться токенами внутри соцсети. За все эти операции плата взиматься не будет.
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В блоге компании говорится, что для внедрения этого функционала они будут использовать общедоступные данные из открытых блокчейнов, таких как Ethereum и Polygon, при этом подчёркивая, что получаемая информация будет использоваться только для идентификации коллекций. Простыми словами, таким образом они будут определять, кому принадлежит та или иная NFT-коллекция. В дальнейшем будущем вдобавок к упомянутым компания начнёт использовать блокчейны Flow и Solana. Поддерживаться будет привязка кошельков Coinbase, MetaMask, Phantom, Trust Wallet.
Уже сейчас можно полюбопытствовать и подписаться на аккаунты с картинки выше — они похвастаются своими NFT-активами первыми.
* — объявлена экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ
** — принадлежит Meta, объявленной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ