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Google Pixel 6a упал в цене спустя неделю после старта продаж
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В мае Google представила Pixel 6a — смартфон с отличной для среднеценового сегмента камерой. Недавно он попал в руки специалистов DxOMark, которые высоко оценили его фото- и видеовозможности и присудили 130 баллов, а это, на минуточку, уровень iPhone 12-й серии. При всём при этом свеженький «гуглофон» можно приобрести за $399. Такую цену предлагает Amazon при использовании купона, который вычитает из стоимости $37,52. Но и без использования этого спецпредложения стоимость в $436 (с базовой скидкой Amazon) весьма привлекательна. На презентации был объявлен ценник в $449. СМИ описали смартфон словами «стоит как Xiaomi, снимает как iPhone».

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Google Pixel 6a оснастили фирменным 5-нанометровым SoC Tensor, OLED-дисплеем диагональю в 6,1 дюйма и современным типом флеш-памяти UFS 3.1. Тыльная камера на 12,2 мегапикселя работает вкупе с 12-мегапиксельным «шириком», имеющим угол обзора в 114˚. Литий-полимерный аккумулятор Pixel 6a имеет ёмкость 4410 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Сканер отпечатков разместили под экраном. Само собой разумеется, всё это функционирует благодаря чистому Android.

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#google pixel #pixel 6a
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