Специализирующийся на утечках ресурс SlashLeaks со ссылкой на опытного инсайдера Ice Universe пишет, что Galaxy S23 Ultra не получит более мощную батарею, чем три поколения его предшественников. По данным информатора, новый флагман Samsung будет оснащён таким же аккумулятором ёмкостью в 5000 мАч. Учитывая прошлые утечки, это будет не единственная деталь смартфона, оставшаяся неизменной по сравнению с Ultra-версиями S22 и даже S21. До этого стало известно, что Samsung установит в S23 Ultra ту же самую камеру-перископ, что и в двух вышеупомянутых моделях. Она имеет разрешение 10 мегапикселей способна увеличивать делать снимки с 10-кратным увеличением.
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Несколько недель назад в СМИ просочилась информация, что благодаря сотрудничеству с Qualcomm корейская компания откажется от Exynos в линейке Galaxy S23 и будет продавать смартфоны с новейшим чипом Snapdragon на всех рынках. Также имеет место информация о 200-мегапиксельном сенсоре камеры, который будет установлен в передовом Galaxy.