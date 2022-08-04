Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» презентовал свой первый массовый электромобиль. Им стала электрическая версия минивэна Lada Largus. Детали проекта, как и стоимость, остаются в тайне. При этом президент компании Максим Соколов заявил, что производство e-Largus будет налажено на заводе в Ижевске.
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Согласно источнику Autonews, с конвейера сойдут пяти- и семиместная версии e-Largus и коммерческий фургон. Выпуск автомобилей Vesta будет переведён на тольяттинское предприятие, но детали для Vesta продолжат выпускать в столице Удмуртии. Глава «АвтоВАЗа» заверил, что это решение позволит обеспечить работой весь коллектив концерна, штат которого состоит из 42 тыс. сотрудников.
Ранее сотрудники предприятия «Lada Ижевск», производство автомобилей Vesta на котором не ведётся уже 5 месяцев, пожаловались президенту РФ на отсутствие работы. В ответ руководство «АвтоВАЗа» пообещало выплатить 5-7 заработных плат (эквивалент 12 МРОТ) при добровольном увольнении. В компании простой завода объяснили «продолжающимся кризисом в поставке комплектующих».
Фотоматериалы с сайта autonews.ru