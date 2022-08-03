Вопреки слухам презентации нового OnePlus Ace не состоялось. Зато компания представила новую OxygenOS.

Сегодня, 3 августа, на мероприятии в Нью-Йорке OnePlus представила свой новый флагман 10T. Ключевой особенностью гаджета стала поддержка 150-ваттной зарядки, способной зарядить аккумулятор с ёмкостью 4800 мАч до 100 % за 19 минут. Смартфон базируется на однокристальной системе Snapdragon 8+ Gen 1 и укомплектован 8 или 16 ГБ ОЗУ типа LPDDR5 в зависимости от конфигурации. Флеш-память UFS 3.1 предлагает пользователю до 256 ГБ пространства.

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Выполненный по технологии Fluid AMOLED 6,7-дюймовый экран OnePlus 10T поддерживает 120-герцевую развёртку и имеет разрешение FHD+. Внутри него расположился сканер отпечатков пальцев. 50-мегапиксельный объектив Sony IMX766 играет роль основной камеры. Его дополняют 8-мегапискельный «ширик» с углом обзора в 119,9 градуса и 2-мегапиксельная макрокамера.

Приобрести устройство можно будет за 649 долларов — столько стоит версия с 8/128 ГБ памяти. Предзаказ уже открыт в США и странах ЕС. Старт продаж намечен на 29 сентября. Вместе с самим смартфоном были представлены два аксессуара — чехол Glacier Mat и автомобильная зарядка мощностьюв 80 Вт.

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В рамках презентации OnePlus анонсировала 13-ю версию фирменной оболочки OxygenOS на базе Android 13. Новое направление внешнего вида системы — «акваморфический» дизайн, привнесёт большое количество скруглений, холодных тонов и небывалую плавность при взаимодействии. Кроме того, цвета интерфейса будут меняться в зависимости от времени суток. Говорилось об улучшениях для Always On Display. Сроки обновления до 13-й версии, увы, названы не были.