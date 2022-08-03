Исследование аналитической фирмы data.ai показало, что люди из 17 стран, включая Россию, проводят в мобильных приложениях свыше 4 часов в день. В число этих стран также вошли США, Великобритания, Индия, Китай, Индонезия, Сингапур, Германия, Франция, Мексика, Бразилия, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия и Турция. Причём жители Индонезии, Сингапура и Бразилии лидируют с показателем в 5+ часов.
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Самым используемым приложением стал TikTok, стремительно набравший популярность во время жёстких коронавирусных мер. Но несмотря на их отмену и введённые для российских пользователей ограничения, сервис продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтингах по всему миру.
Вдобавок специалисты data.ai опубликовали список самых скачиваемых приложений. Здесь TikTok уступил Facebook* и Instagram*. Топ приложений с самым большим числом пользователей остался неизменным по сравнению с первым кварталом 2022 года.
* — принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ