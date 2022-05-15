Сегодня, 14 мая, IT-армия Украины опубликовала видео о своей «самой большой победе» — взломе российского видеохостинга Rutube. Напомним, сервис подвергся атаке рано утром 9 мая и не работал в течение двух дней. В ролике утверждается, что атака была подготовлена «двумя специалистами и всего за несколько дней», а её целью был срыв трансляции военного парада в честь Дня Победы.
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По словам голоса из видео, атака началась около четырёх утра. В её ходе взломщикам удалось не только «удалить петабайты информации», но и «уничтожить всю инфраструктуру платформы, как внутреннюю, так и внешнюю». С компьютеров администраторов и сотрудников была стёрта «вся внутренняя информация», а их пасс-карты были заблокированы, из-за чего физический доступ к серверам был потерян. Доказательства успешной атаки пообещали постепенно выложить в публичный доступ.
IT-армия была создана украинским минцифры в начале марта.