Сегодня, 30 марта, в Китае стартовали продажи Realme GT Neo 3 — первого в мире смартфона, поддерживающего быструю зарядку мощностью в рекордные 150 Вт. Спрос на новинку превзошел все ожидания: как сообщает Realme в своем Weibo-аккаунте, за первые 10 часов было реализовано свыше 100 тыс. смартфонов на сумму порядка 120 млн юаней (почти $19 млн). Ранее эта модель продемонстрировала безоговорочный успех на торговой площадке JD.com, когда первые покупатели единогласно поставили ей высшую оценку — пять баллов из пяти возможных.
реклама
Рекомендованная стоимость Realme GT Neo 3 в Поднебесной составила 2 699 юаней ($425). Смартфон получил яркий «спортивный» дизайн в духе автомобильного заезда Ле-Ман, топовый 5-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 8100 и камеру Sony IMX766 на 50 мегапикселей. Однако его главной особенностью стала поддержка 150-ваттной быстрой зарядки, которая способна восполнить заряд аккумулятора на 50 % за 5 минут. А для тех, кто не гонится за такими впечатляющими цифрами, была выпущена более дешёвая версия смартфона с 80-ваттной зарядкой, которая полностью заряжает батарею за 32 минуты. Её цена начинается от 1 999 юаней ($315).