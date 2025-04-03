Сегодняшний презентационный ролик Nintendo Switch 2 Direct подробно рассказал о возможностях грядущей консоли. Среди ключевых нововведений — технология GameShare, позволяющая владельцам обмениваться цифровыми играми. Это особенно актуально на фоне повышения цен: отдельные тайтлы будут стоить около $80 (≈7 500 руб.).
Пользователи смогут временно передавать лицензии на игры друзьям, даже если у тех нет своей копии. Для этого потребуется совместимая версия консоли — Switch, Switch Lite или Switch 2. Одновременно играть через систему смогут до трёх человек.
Дополнительно представлена GameChat — встроенный голосовой чат, избавляющий от необходимости подключать сторонние сервисы.
Ограничения функции:
- GameShare не поддерживается всеми играми — доступ откроется постепенно через обновления.
- Часть проектов останется эксклюзивами Switch 2 и не будет работать на старых моделях.
Официальный релиз Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня. Рекомендуемая цена — $449.99 (≈42 000 руб.). Предзаказ стартует 9 апреля.