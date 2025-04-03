Nintendo представила инновационную функцию GameShare, позволяющую делиться играми с друзьями, а также встроенный голосовой чат GameChat. Однако система имеет ограничения: не все тайтлы поддерживают обмен, а часть игр останется эксклюзивами новой консоли. Старт продаж — 5 июня по цене $449.99.

Сегодняшний презентационный ролик Nintendo Switch 2 Direct подробно рассказал о возможностях грядущей консоли. Среди ключевых нововведений — технология GameShare, позволяющая владельцам обмениваться цифровыми играми. Это особенно актуально на фоне повышения цен: отдельные тайтлы будут стоить около $80 (≈7 500 руб.).

Пользователи смогут временно передавать лицензии на игры друзьям, даже если у тех нет своей копии. Для этого потребуется совместимая версия консоли — Switch, Switch Lite или Switch 2. Одновременно играть через систему смогут до трёх человек.

Дополнительно представлена GameChat — встроенный голосовой чат, избавляющий от необходимости подключать сторонние сервисы.

Ограничения функции:

GameShare не поддерживается всеми играми — доступ откроется постепенно через обновления.

Часть проектов останется эксклюзивами Switch 2 и не будет работать на старых моделях.

Официальный релиз Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня. Рекомендуемая цена — $449.99 (≈42 000 руб.). Предзаказ стартует 9 апреля.