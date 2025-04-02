Microsoft готовит масштабное обновление Windows 11, которое позволит запускать систему в полноэкранном игровом интерфейсе, похожем на консоль Xbox. Новый режим сделает ПК и портативные устройства удобнее, а пользователи смогут управлять всем с геймпада.

Компания Microsoft активно развивает идею превращения Windows 11 в удобную платформу для геймеров, приближая её опыт к консольному. В ближайшее время пользователи смогут загружать систему сразу в полноэкранный интерфейс, напоминающий Xbox Dashboard, с навигацией при помощи контроллера.

Новый режим может дебютировать на обновлённом ROG Ally от ASUS. Слухи о сотрудничестве Microsoft и ASUS ходят уже несколько недель. Судя по всему, следующая версия ROG Ally получит специальную сборку Windows 11, оптимизированную для игр. Это позволит портативным ПК работать без необходимости взаимодействия с классическим рабочим столом, подобно Steam Deck на базе SteamOS. Первые доказательства найдены в языковых пакетах Windows 11 исследователь Xeno Panther обнаружил в системных файлах упоминания «запуска в полноэкранном режиме при старте» и «выбора полноэкранного интерфейса». Это подтверждает, что Microsoft действительно разрабатывает игровой лаунчер, который будет доступен не только на портативных устройствах, но и на ПК, подключённых к телевизору.

Библиотеки Steam, Xbox и других платформ будут доступны напрямую. Важное преимущество нового режима – открытость экосистемы. В отличие от Xbox, где доминирует Microsoft Store, пользователи смогут запускать игры из Steam, Epic Games и других сервисов. На одном из скриншотов даже видна вкладка «Библиотека Steam» в приложении Xbox для ПК. Хотя подобные лаунчеры (например, ASUS Armoury Crate или MSI Center) уже существуют, встроенный интерфейс от Microsoft может стать универсальным стандартом. Это особенно актуально на фоне слухов о возможном выходе SteamOS для ПК – в будущем геймеры смогут выбирать между Windows и более легковесной альтернативой от Valve.