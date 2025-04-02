Новые ноутбуки с топовой видеокартой RTX 5090 (GB203, 24 ГБ) оказались неоправданно дорогими, а их производительность лишь на 10-15% выше, чем у RTX 5080. Разбираемся, кому действительно нужен такой апгрейд.

Флагманские ноутбуки с графическим ускорителем RTX 5090 позиционируются как вершина производительности, однако их стоимость, начинающаяся от 4000 долларов, делает их покупку нецелесообразной для большинства пользователей. За аналогичные деньги можно приобрести более сбалансированные модели с RTX 5070 или 5080, предлагающие лучшее соотношение цены и мощности.

Несмотря на схожие с настольной RTX 5080 технические характеристики, мобильная RTX 5090 серьезно ограничена энергопотреблением – всего 150 Вт (175 Вт с бустом). Из-за этого даже на 37% больше ядер CUDA по сравнению с RTX 5080 не дают ожидаемого преимущества. Тесты Schenker Neo 16 подтвердили незначительный прирост. Сравнение RTX 5080 и RTX 5090 в одном и том же ноутбуке показало разницу всего в 10-15%, несмотря на то, что младшая модель уступает в количестве ядер (-27%) и объеме видеопамяти (-33%).

Ценник на RTX 5090 завышен на 72% по сравнению с бюджетными решениями. Апгрейд с RTX 5080 до RTX 5090 в Schenker Neo 16 обойдется пользователям в дополнительные 855 евро, что составляет около 20% от общей стоимости устройства. RTX 5090 – нишевый продукт для энтузиастов. Существенная переплата за топовую видеокарту оправдана лишь для узкого круга пользователей, готовых платить за минимальный прирост FPS. Для остальных геймеров более разумным выбором станут модели с RTX 5060, 5070 или 5080, которые предлагают оптимальную производительность без заоблачного ценника.