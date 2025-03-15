Том Маккей, озвучивший Генри в Kingdom Come: Deliverance 2, заявил о своей заинтересованности в продолжении работы над персонажем в последующих частях серии, а также поделился возможными соображениями о будущем развитии франшизы.

Том Маккей, актёр, озвучивший Генри, главного героя Kingdom Come: Deliverance 2, выразил желание и дальше работать над этим персонажем в потенциальных продолжениях популярной серии. В недавнем интервью с Дэном Алленом на YouTube Маккей поделился своими мыслями о будущем франшизы, намекнув на возможные идеи относительно дальнейшего развития истории Генри.

Во время беседы Дэн Аллен затронул вопрос о том, как бы Маккей отреагировал на ситуацию, если бы Генри не стал центральным персонажем в следующей игре серии Kingdom Come: Deliverance. Ответ актера оставил поклонникам надежду на возвращение любимого героя.

Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в начале февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, получила широкое признание как критиков, так и игроков. Игра сумела завоевать популярность благодаря реалистичному сеттингу, захватывающему сюжету и детально проработанному игровому миру. Коммерческий успех также не заставил себя ждать: компания Warhorse Studios сообщила о продаже более двух миллионов копий игры всего за несколько недель после ее выхода.