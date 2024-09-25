Первые закупки комфортабельных Lаda Aura для государственных служащих РФ уже в процессе работы. На данный момент рассматривается вопрос поставки автомобилей в стандартной комплектации в различные сектора госслужбы.

Напомню, что все проводимые мероприятия проходят в целях полного импортозамещения и перехода на отечественные автомобили в государственных службах страны. На данный момент запущен процесс госзакупок в некоторые ведомства при Управлении делами президента России. А все поставляемые автомобили будут в стандартной комплектации.

Lada Aura будет предназначаться для оказания услуг в различных органах, а передвигаться на них будут государственные гражданские служащие из этих ведомств.

Напомню, что Aura была создана на платформе от Vesta и представлена в середине 2023 года. Для задних пассажиров будет увеличено пространство на 25 см, для удобства размещения. Сообщается, что салон будет отделан натуральной кожей отечественного производства. На автомобиль будет устанавливаться двигатель объемом в 1.8 литра и мощностью более 120 л.с. В базовой комплектации будет устанавливаться автоматическая коробка передач.

На данный момент закуплено чуть более 100 автомобилей и идет поэтапное замещение иностранного автотранспорта на российский. Еще в конце 2023 года, президент РФ распорядился о начале использования отечественных автомобилей в государственных ведомствах. Кроме того, предлагается к использованию автомобили Evolute и Haval, так как в них большой процент локализации.