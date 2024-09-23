Появилась информация, что сотруднику отдела контроля производства АвтоВАЗ предлагали взятку, чтобы скрыть изготовленные бракованные детали. Сумма взятки чуть более 10 тысяч рублей, но по статье срок заключения может быть 8 лет.

В городе Тольятти, сотрудник одной из подконтрольных фирм АвтоВАЗа пытался подкупить мастера контроля готовых деталей, чтобы скрыть факт поставки бракованных изделий на сборочную линию. В данный момент сотрудник АвтоВАЗа уже обратился в отдел собственной безопасности и поступило заявление в полицию. Подкуп должностного лица АвтоВАЗа пыталась совершить сотрудница компании "ББС-Штамп".

Известно, что в конце 2023 года от сотрудника "ББС-Штамп" поступило предложение мастеру участка АвтоВАЗа закрыть "глаза" на плохое качество производимых деталей. На данный момент известно о проблемных деталях связанных с дверными замками автомобиля. Но мастер сборочной линии не согласился участвовать в использовании бракованных деталей и сообщил в вышестоящие инстанции о проблеме и попытке дачи взятки.

Мастеру АвтоВАЗа было предложено ежемесячное вознаграждение в сумме 10,5 тысяч рублей. И деньги даже поступали на карту сотрудника сборочной линии. Взамен, сотрудник не должен был сообщать о бракованных деталях или совершать возврат их на "ББС-Штамп".

После написания заявления в полицию, на сотрудника "ББС-Штамп" было возбуждено уголовное дело о даче взятке заинтересованному лицу. По данной статье максимальный срок колонии до 8 лет.