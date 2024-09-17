После многочисленных обращений автовладельцев в сервисные центры, АвтоВАЗ запустил очередную сервисную компанию по устранению проблем с программным обеспечением мультимедиа системы, устанавливаемой в Lada Vesta.

Отечественный автопроизводитель начал очередную отзывную компанию, которая должна решить вопрос по работе штатной ММС. Но на данный момент, о запуске сервисной компании информация не распространяется в широких кругах, а лишь известна представителям сервисных центров компании Лада. А владельцы автомобилей Vesta получают сообщения, о необходимости посетить дилерский центр для выполнения прошивки мультимедиа системы.

В сервисных центрах Lada подтвердили, что выполнение прошивки программного обеспечения является обязательным условием. И будут проводиться в любом удобном случае. При посещении клиентом очередного ТО автомобиля или личном обращении, в случае нештатной работы ММС. Все работы будут проведены совершенно бесплатно, а на выполнение работы отводится не более 1 часа.

На данный момент не сообщается, какие именно мультимедиа системы получат прошивку. Напомню, что на Lada Vesta NG устанавливались сразу 3 модификации EnjoY, отличающихся возможностями, предустановленными приложениями и удобством управления.



