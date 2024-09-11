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bobster
Студенты ТГУ внесли свои предложения по модернизации автомобилей ВАЗ
В рамках учебной программы технического форума "гибридтех" состоялась защита студенческих проектов по возможной модификации и устранении ошибок в отечественных автомобилях АвтоВАЗ.

Напомню, что компания АвтоВАЗ является партнёром инженерной школы "гибридтех" для студентов ТГУ. В рамках этого проекта была проведена работа по защите студенческих работ, по модернизации автомобилей АвтоВАЗ. Участникам предлагалось внести свои коррективы в конструкцию и технические узлы автомобиля, разработать свою собственную документацию и убедить разработчика, что это следует сделать.


На рассмотрение была вынесена доработка подсветки салона Lada vesta. Предлагалось произвести установку световых акриловых нитей в приборные панели и карты дверей. Напомню что акриловые нити могут подсвечиваться от RGB светодиодов. Кроме того, студентами ТГУ были представлены комплекты крепления акриловых нитей к декоративным панелям интерьера. Данная подсветка поможет стать отечественным конкурентными европейскими и китайским производителям. 

Были приведены расчёты и примерные изображения креплений на панели приборов и картах дверей для Lada vesta. Но для этих целей придётся изменить состав материала обивки дверей и части панелей приборов. Она должна быть аналогичной с Lada vesta cross NG. Установка подсветки решит вопрос больших зазоров, возникающих во время сборочного процесса.

Кроме того, был разработан специальный модуль уведомляющий водителя о низком заряде аккумуляторной батареи. Модуль должен заблаговременно оповещать водителя о преждевременном выходе аккумулятора из строя.

Студенты ТГУ предложили использовать износостойкий материал для производства кулачков распределительного вала. Для этих целей планируется использовать лазерную обработку поверхностей кулачков, а сам распредвал было предложено изготавливать из особого состава чугуна. Который после обработки лазером повышает прочность и стойкость к абразивному воздействию материалов.


#сборка #автоваз #модернизация #студент #изменения
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