С "Телеграмма" на "Среду" предложили переключиться чиновникам из Минпромторга. Новый мессенджер планируется использовать только в рабочей обстановке для служебного пользования.

Сотрудникам Минпромторга рекомендовали использовать для служебного пользования собственную разработку программного обеспечения "Среда", а для личных целей можно использовать Telegram. Программное обеспечение для государственных служащих "Среда" (АРМ ГС) предложили использовать с конца августа, когда появились новости о задержании владельца мессенджера Telegram. Письма министерства были разосланы заблаговременно. Основная причина перехода с популярного "Телеграм" стала угроза информационной безопасности и начало использования отечественного программного продукта.

"Среда" является продуктом VK и разрабатывался для текстового, видео, аудио общения, а также передачи почты, создания заметок и заполнения календаря. Кроме того, "Среда" поддерживает поиск сотрудников из ведомства в других регионах, облачное хранилище и возможность редактирования в отечественном ПО "МойОфис". Программное обеспечение "Среда" устанавливается на защищенные компьютеры министерства, используется зарегистрированный доступ к ПО с возможностью отслеживания действий.