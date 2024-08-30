Компания HMD представила розовую раскладушку для натуральных блондинок. Телефон содержит только базовые функции, для звонков и игр. Обладатель может сменить внешние крышки и обклеить стразами.

В октябре этого года в продажу поступит необычный розовый телефон для блондинок. Barbie Phone и будет стоить около $130. Телефон-раскладушка имеет базовые функции старых гаджетов, которые были востребованы в момент появления первых кнопочных телефонов. В телефоне нет сенсорных элементов, мощных процессоров и камеры для крутых селфи.

Уже известно, что телефон будет работать на фирменной оболочке s30 Plus, присутствует поддержка сетей 4G LTE, будет 128 мб флеш-накопителя и возможность расширения установкой карты памяти до 32 Гб в соответствующий слот. Основной экран на 2.8 дюйма расположен внутри раскладушки, второй экран на 1.77 дюйма установлен с наружной части устройства.

В телефоне присутствует современный bluetooth 5.0, зарядка через USB type-c, и остался разъём для наушников миниджек 3.5. Единственная камера на 0,3 мп со светодиодной вспышкой. Два самостоятельных слота под установку sim-карт, в которые невозможно установить карту памяти, наводит на мысли об использовании старых материнских плат.

В телефоне будет использоваться съёмный аккумулятор на 1.500 mAh.

Операционная система не поддерживает установку любых сторонних приложений, поэтому придётся использовать лишь те, что есть на телефоне. А это несколько игрушек и пару приложений. Классическую змейку можно было запустить на цветном экране.

Для разнообразия внешнего вида можно будет сменить крышки корпуса, наклеить различные элементы декора.



