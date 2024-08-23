Компания МТС открыла свою виртуальную площадку по распространению собственных наработок в области онлайн-сервисов

Компания Мобильные ТелеСистемы запустила собственный маркетплейс с более 100 онлайн-сервисами, предназначенными для управления малым и средним бизнесом. Онлайн-сервис позволит проще распространять фирменные решения для бизнеса и B2B-продукты, используя режим «одного окна». В дальнейшем планируется внедрение комплексных предложений с небольшими пакетами приложений, рассчитанных на определенные направления в бизнесе и учитывающие персональные предпочтения.

Автор: РГ72 Источник: commons.wikimedia.org

Команда МТС распространяет готовые решения, основанные на Big Data, искусственном интеллекте и IoT. Для удобства все сервисы выделены в категории по назначению. Для удобства выбора пользователями доступны категории информационной безопасности, облачных решений, ИИ, интернет, реклама и другие.

Кроме того, на виртуальной площадке доступны программные продукты российского производства компании МТС, сервисные модели помощи управления командой сотрудников, а также услуги по созданию видеоконференций, видеонаблюдения и аналитика. Маркетплейс удобен для заказа и оформления программных продуктов и не отличается от обычной онлайн-площадки по продаже товаров. Все сервисы имеют подробное описание.