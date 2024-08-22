По словам президента "Российских автомобильных дилеров" цены на отечественные автомобили необоснованно завышены и продаются дороже иномарок из-за отсутствия выработанной стратегии дальнейшего развития автомобильной промышленности.

Президент РОАД подтвердил, что все принимаемые меры для отечественного автопрома больше похожи на латание дырок, чтобы производство осталось на плаву. А как таковой детальной стратегии производства просто не существует. Все знают, что автомобили собирать надо, а из чего и каких машинокомплектов не уточняется. Своих линий по производству большей части деталей в России не существует. Машины собираются из тех деталей, которые поставляются из-за границы.

Поэтому, прежде чем организовать автомобильное производство, требуется поднять вопрос по созданию заводов по выпуску деталей этих автомобилей. Наработать компонентную базу и лишь потом начать производство автомобилей.

С вводом западных санкций проблемы с заграничными деталями для "отечественных" автомобилей только ухудшились. Старые поставщики ушли, а новые не согласны предоставить необходимое количество за те же деньги. Поэтому цены выросли, а соответственно, и собранные машины будут иметь уже совершенно другую цену в автосалоне.

А с введением нового утилизационного сбора в России еще сильнее подорожают автомобили.