Ульяновский автозавод начал производство обновленной "буханки" в более дорогой комплектации, но с новым двигателем, отвечающим мировому экологическому стандарту Евро-5.

Появилась информация, что возобновилось производство отечественных внедорожников УАЗ "Буханка" отвечающих экологическому классу ЕВРО-5. Выпуск данной модификации был прекращен в 2022 году в связи с введением санкций и отсутствием требуемых запчастей. Поэтому экологические стандарты на заводе УАЗ были понижены до ЕВРО-2 и ЕВРО-0.

На данный момент проблема с запасными частями для автомобилей этого класса была решена. Найдены обходные пути и новые поставщики. Но с возвращением на сборочные линии "Буханки" с ЕВРО-5 цена на нее выросла на 20 тысяч рублей. Это не много, если учитывать, что автомобиль уже дорос до 1.5 миллионов рублей в минимальной комплектации. А в максимальной комплектации и вовсе приближается к 1.6 млн. рублей. Это почти на 1.5% дороже, чем с двигателем по ЕВРО-2. При переходе на повышенный класс экологичности сохранилась мощность мотора, она составляет 112.2 л.с. Двигатели незначительно отличаются артикулами в маркировке. Автомобили комплектуются моторами на различные стандарты экологичности, но китайская механическая коробка передач остается для них одинаковой.



