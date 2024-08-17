В сети появилась информация, что компания Microsoft снимает давний запрет по использованию размера раздела FAT32 и обновление появится уже в новом обновлении операционной системы Windows 11. Теперь пользователь может самостоятельно изменить раздел FAT32 с 32 Гб до 2 ТБ, но только через использование командной строки и команды «FORMAT».

Напомню, что ранее было ограничение на размер раздела FAT32 в 32 Гб.

Изменение в операционной системе было зафиксировано 15 августа этого года в последней опубликованной сборке ОС windows 11, доступной на Canary. Изменение раздела на больший размер может быть выполнено только в командной строке, потому как через графический интерфейс ограничение осталось на прежнем уровне и составляет 32 Гб.

Хотелось бы напомнить, что ОС Windows могла и ранее работать с большими файловыми системами FAT32, но лишь в том случае, если они были созданы с использованием стороннего программного обеспечения или создание разделов производилось в других операционных системах. После выхода стабильной версии обновления, пользователи смогут самостоятельно использовать команду «Format» для изменения размера раздела без необходимости применения сторонних приложений.

Кроме того, в последней сборке Canary Microsoft был замечен новый клиент Windows Sandbox. А также будет запускаться фоновый процесс для тестирования диагностических данных и отправки их в центр улучшения Microsoft. Сообщается, что размер пакетов не будет превышать 10 мб в день, отправка данных будет только через бесплатные интернет-соединения.