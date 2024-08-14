Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bobster
Стало известно, сколько рабочий АвтоВАЗа тратит на обеды и сколько компенсирует предприятие
Отечественный автопроизводитель частично компенсирует своим рабочим стоимость обеда при питании в заводских общепитах.

Появилась информация, что сотрудникам АвтоВАЗа проводят компенсацию стоимости питания в заводских столовых. Компенсация обедов составляет почти 80%, таким образом, что сотрудник тратит на еду в столовой не более 35 рублей за полноценный обед. При этом сотрудники компании питаются довольно хорошо, а для основных смен, предусмотрены свободные раздачи в столовой и комплексные горячие обеды. Как будет организовано питание и оплата в другие смены не сообщается.

реклама

При этом средняя заработная плата рабочего за первое полугодие 2024 года на сборочной линии АвтоВАЗа составляет около 100 тысяч рублей в месяц с учетом всех повышающих коэффициентов, доплат, премии и возможной переработки. Кроме того, сотрудники могут получать дополнительные выплаты при переезде из других регионов или компенсацию проживания в съемном жилье. 

Кроме того, на сборочных линиях АвтоВАЗа стали охлаждать своих сотрудников — мороженым. Но на данный момент неизвестно, какое количество мороженого в день может получить сотрудник. 

#автомобиль #производство #сборка #автоваз #машина #сотрудник
+
Написать комментарий (0)
«Высокоточные комплексы» увеличили объем производства и поставок снарядов «Краснополь»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
7
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
«Ростелеком» приглашает оценить систему «Яга» — отечественную альтернативу Jira
+
Ростех на Армия-2024 представит комплекс РЭБ "Сурикат" для обнаружения и нейтрализации мини-дронов
+
Обновление микрокода 0x129 для чипов Intel 13-го и 14-го поколений снижает производительность до 12%
7
Учёные из Израиля случайно получили сорт какао-бобов, обладающий высокой устойчивостью к засухе
+
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
+
Ученые из Питтсбурга разработали шагающего робота-муравья Picotaur
+
Представлены тепловизионные камеры для обнаружения проблем с охлаждением в разогнанных ПК
1
Эксперты рекомендуют сразу же отключить многопоточность на новом процессоре Ryzen 7 9700X
16
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновлено серийное производство автомобилей
2
Xiaomi HyperOS 2.0 будет оптимизирована и получит поддержку большего количества старых устройств
1
Путин подписал закон о запрете проведения треш-стримов в России
+

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
7
Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
2
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
3

Сейчас обсуждают

Максим Зыкин
00:19
Облачное от Майкрософт? Спасибо, не надо!
В сети появились подробности об ОС Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows
E. S.
00:16
О! Макет хохла детектед )
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
AleksK
00:16
Дебил, тебе до Курска не дойти ни в каком виде. Тарасиков на это у 404 уже точно не хватит.
Newsweek: ВС РФ сжигают западную технику в Курской области на фоне больших проблем в ВСУ
E. S.
00:15
Ага, Там еще и знак "Курьск" был )))
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Bromka
00:14
"процесс вытеснения войск противника займёт несколько недель, а то и месяцев"
«Аллигаторы», истребители, артиллерия и «Ланцеты» продолжают массово жечь технику вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Игорь Шелахонов
00:14
Кто их там перемалывает? У Украинцев там сейчас основная проблема, куда пленных девать.
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
Dark_Cloud
00:13
Ш-ш-ш, такая сила мысли неподвластна стратегам, которые даже свинарником не управляли, зато прекрасно умеют веселить людей с экрана итог немного предсказуем и будет изучаться в книгах в разделе "как п...
Киев не планирует аннексию территорий Курской области - спикер МИД Украины Георгий Тихий
plusultra
00:13
что же мы тебе сделали?? я вот налогов плачу сколько ты за 100 лет не заплатишь, злая собачка
Мошенники в России зарабатывают на замедлении YouTube, предлагая под видом "ускорителей" вирусы
DIP48
00:13
Закономерный результат контрнахрюка
Украинская армия в Курской области действует малыми силами из-за боязни авиаударов
plusultra
00:11
Давно монетизируюсь другими способами)) ну крупным каналам да обидно наверно
Google AdSense не доступен для российских пользователей, а активные аккаунты будут заблокированы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем