Отечественный автопроизводитель частично компенсирует своим рабочим стоимость обеда при питании в заводских общепитах.

Появилась информация, что сотрудникам АвтоВАЗа проводят компенсацию стоимости питания в заводских столовых. Компенсация обедов составляет почти 80%, таким образом, что сотрудник тратит на еду в столовой не более 35 рублей за полноценный обед. При этом сотрудники компании питаются довольно хорошо, а для основных смен, предусмотрены свободные раздачи в столовой и комплексные горячие обеды. Как будет организовано питание и оплата в другие смены не сообщается.

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При этом средняя заработная плата рабочего за первое полугодие 2024 года на сборочной линии АвтоВАЗа составляет около 100 тысяч рублей в месяц с учетом всех повышающих коэффициентов, доплат, премии и возможной переработки. Кроме того, сотрудники могут получать дополнительные выплаты при переезде из других регионов или компенсацию проживания в съемном жилье.

Кроме того, на сборочных линиях АвтоВАЗа стали охлаждать своих сотрудников — мороженым. Но на данный момент неизвестно, какое количество мороженого в день может получить сотрудник.