Появилась статистика по продажам новых автомобилей - в лидерах отечественная бюджетная Гранта и флагманская Vesta

Появилась сводная информация о продажах новых автомобилей в России за первые полгода. Только за июль этого года было куплено более 136 000 автомобилей, что более чем на 40 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Лидерами рынка по прежнему остаются отечественные производители с бюджетным и более дорогими вариантами автомобилей.

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На первом месте размещается Lada с проданными 35 тысячами автомобилей за июль и более 240 тысяч автомобилей за первые 7 месяцев. Сравнивая с предыдущим годом виден серьезный скачок продаж бюджетных автомобилей.

На втором месте разместился Haval с продажами в 16 тысяч и 98 тысяч автомобилей за июль и 7 месяцев 2024 года соответственно. Эти показатели выросли почти в 2 раза при сравнении с предыдущим годом.

Замыкает тройку лидеров Chery с незначительным отставанием от Haval. При этом рост продаж этой китайской марки за год или месяц с предыдущим годом вырос но незначительно.

Все остальные представители в рейтинге из Китая.



Также составлен рейтинг по моделям.

Первые 2 места законно занимают отечественные модели. Это бюджетная Granta и современная Vesta. Их было продано более 18 и 9 тысяч соответственно за месяц и более 180 тысяч за полгода.

Ещё один отечественный представитель размещается на 9 месте. Это Нива Travel с продажами в 3 и 29 тысяч соответственно. Весь остальной список занимают китайские представители.

Прирост по продажам есть почти у каждого производителя.