В последнее время на отечественном онлайн магазине Wildberries произошли глобальные изменения, о которых стоит поговорить.

Появление оценки клиента, который устанавливает сотрудник в пункте отправки заказа. В настоящее время эти оценки ничего не значат, но в будущем они, вероятно, будут учитывать размер скидки или стоимость возврата. Также маркетплейс убрал скидки при оплате через СБП и изменил правила возврата, но об этом ниже.

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries теперь могут оценивать клиентов при их получении. Рейтинг может быть понижен по желанию самого сотрудника. Например, ни приветствия, ни улыбки, ни правильного ответа при отправке.

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Похоже, скоро на торговой площадке Wildberries появится раздел, где будут систематизированы рейтинги клиентов. Каждый продавец может видеть, какой по уровню рейтинга покупатель приобрел товар. Кроме того, сотрудники пунктов выдачи смогут сдерживать получателей, если ранее заметили, что покупатель занимался подменами товаров, небрежно обращался с товарами при получении и примерке или вел себя грубо при доставке. В будущем таким клиентам могут запретить заказывать товары без предоплаты, осуществлять бесплатный возврат, а также оставлять отзывы о купленных товарах или пунктах самовывоза.

Второе необычное решение торговой площадки Wildberries — убрать скидку при оплате через СБП. Теперь, если ваш аккаунт привязан к личному кабинету Wildberries, вы не получите скидку 2-5% при оплате СБП.

На сайте даже не было заявлено об отмене скидки при оплате через СБП, раздел просто исчез из процесса оплаты. Возможно, разработчик считает, что этот способ оплаты действует, и на сайт уже заходит немало пользователей, поэтому его можно закрыть. Теперь маркетплейс Wildberries решил сэкономить на комиссии за приобретение при оплате через СБП. Так что если вы пользуетесь кэшбэком своего банка, то лучше расплачиваться картой в обход СБП.

В белорусской и российской части маркетплейса Wildberries исчезла комиссия за возврат. Данный пункт распространяется на бракованный товар, который получатель обнаруживает при распаковке заказа при его отправке. Также, если товар некомплектный или цвет не соответствует Покупатель обязан связаться с сотрудником ПВЗ и проверить у него комплектность, цвет или состояние товара. После этого сотрудники сделают соответствующие отметки в ВЭБ-интерфейсе программы Wildberries . Только после этого будет бесплатный возврат.

Но больше всего беспокоит то, что белорусы могут вернуть некачественный товар только в один пункт выдачи по стране. В правилах использования сайта указано, что возврат возможен только по адресам в пределах города Минска. Как это сделают жители других белорусских городов, не совсем понятно. Так торговые площадки могут в одностороннем порядке менять правила, не уведомляя клиентов.