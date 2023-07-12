Слова украинского президента Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлили делегацию США, пишут обозреватели Washington Post Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум.

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Зарубежное издание поделилось реакцией американской делегации в Вильнюсе. Политики разозлились на слова украинского лидера Владимира Зеленского в отношении их решения по Киеву.

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В публикации указано, что члены американской делегации буквально вышли из себя из-за заявления Зеленского. Об этом рассказал один из участников саммита, решивший остаться анонимным.

Согласно мнению автора публикации, авантюра Зеленского является тактикой переговоров. Дипломаты зарубежных государств расценивают данную ситуацию очень сложной.

Ещё до того, как саммит начался, украинский лидер агрессивно выразился в адрес НАТО, назвав их действия абсурдными. Он считает, что отсутствуют временные рамки и какие-либо сроки для приглашения и вступления Украины в ряды альянса.

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В официальном сообщении, опубликованном по завершении первого дня встречи НАТО, указали, что Киев может присоединиться к альянсу в будущем. Государство пригласят после того, как инициативу поддержат все члены НАТО, а условия для вхождения будут выполнены.