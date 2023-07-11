Франция хочет передать в распоряжение Украины 50 ракет SCALP, имеющих дальний радиус действия. Для применения вооружения Киеву потребуется изменить некоторые составляющие советских самолетов. Об очередной военной помощи Украине рассказало агентство Reuters.
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Ракеты SCALP изготавливаются в Европе. Их производитель – MBDA. Планируется, что Киеву отправят 50 единиц данного вооружения. Ракеты берут с непосредственных запасов государства.
Как утверждает источник агентства, их интегрируют в систему управления авиации, произведенной не на Западе. В Париже считают, что передача данных ракет не является шагом к эскалации конфликта.
Французский лидер Макрон, прибыв на встречу НАТО в литовской столице, сделал заявление о передаче Украине ракет с большим радиусом действия, не обозначив при этом тип снарядов. Позже в СМИ рассказали о том, что поставка первых боеприпасов произошла в момент, когда президент Франции рассказал об этом.