Руководитель Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров предложил провести в России «приватизацию в интересах пенсионеров».

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Руководитель НИФИ Минфина Владимир Назаров выступил с неожиданной инициативой. Он предложил провести в РФ «приватизацию, преследующую интересы пенсионеров». Подробности изложены в СМИ.

реклама

Несколько последних месяцев тема приватизации является одной из наиболее обсуждаемых в стране. Сейчас следует задуматься на предмет того, как разместить акции государственных компаний. Собственность, принадлежащая стране, и разошедшаяся «по рукам» в 90-х гг. считается практически украденной. Необходимо разработать вариант, приемлемый со всех сторон.

Назаров считает, что приватизация должна затрагивать интересы людей, вышедших на пенсию. Это значительно повысит легитимность самой процедуры, а также решит целый ряд задач. К примеру, развитие внутреннего рынка инвестиций станет значительно быстрее. Назаров поделился с СМИ некоторыми схемами предстоящей процедуры, раскрыв подробности.

Первая – линейная. Средства, вырученные с продажи госпакетов, будут разово прибавляться к пенсии. Второй путь сложнее, но в перспективе значительно выгоднее. Акции государственных компаний поступят в распоряжение граждан через компетентные государственные органы.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Приватизация – это действенный выход из положения, особенно при отрицательной динамике развития экономики. Государственная казна значительно пополнится, при этом граждане, находящиеся на пенсии, получат мощное финансовое подспорье.