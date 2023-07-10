Руководитель НИФИ Минфина Владимир Назаров выступил с неожиданной инициативой. Он предложил провести в РФ «приватизацию, преследующую интересы пенсионеров». Подробности изложены в СМИ.
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Несколько последних месяцев тема приватизации является одной из наиболее обсуждаемых в стране. Сейчас следует задуматься на предмет того, как разместить акции государственных компаний. Собственность, принадлежащая стране, и разошедшаяся «по рукам» в 90-х гг. считается практически украденной. Необходимо разработать вариант, приемлемый со всех сторон.
Назаров считает, что приватизация должна затрагивать интересы людей, вышедших на пенсию. Это значительно повысит легитимность самой процедуры, а также решит целый ряд задач. К примеру, развитие внутреннего рынка инвестиций станет значительно быстрее. Назаров поделился с СМИ некоторыми схемами предстоящей процедуры, раскрыв подробности.
Первая – линейная. Средства, вырученные с продажи госпакетов, будут разово прибавляться к пенсии. Второй путь сложнее, но в перспективе значительно выгоднее. Акции государственных компаний поступят в распоряжение граждан через компетентные государственные органы.
Приватизация – это действенный выход из положения, особенно при отрицательной динамике развития экономики. Государственная казна значительно пополнится, при этом граждане, находящиеся на пенсии, получат мощное финансовое подспорье.