Непрерывное производство боеприпасов дает российским солдатам значительное преимущество перед вооруженными силами Украины, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для издания 19FortyFive.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Москва, приняв решение об увеличении изготовления боеприпасов, получила сильное преимущество перед НАТО и ВСУ. Такого мнения придерживается журналистка Майя Карлин в материале для одного издания.

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С её слов, Москва способна победить Украину и Европу только за счёт больших объемов изготавливаемого вооружения. Промышленность РФ крепнет, боеприпасов, с каждым днем, становится всё больше. В США изготавливают значительно меньше оружия. Европейские показатели и вовсе можно не рассматривать в качестве сравнения.

Карлин считает, что Украина проиграет в тот момент, как только её запас боеприпасов покажет «дно». Западу попросту не удается передавать вооружение в том объеме, в каком его расходует Киев. Не стоит забывать, что российская армия часто наносит точные удары по складам ВСУ, за раз уничтожая огромные склады с боеприпасами. Это позволяет ВС РФ лишь укреплять свои позиции.

Весь мир ждал начала украинского контрнаступления с затаенным дыханием. Хватило месяца, чтобы понять очевидное – ВСУ испытывают огромные трудности на фронте.

Карлин подчеркнула, что Украина попросту не оправдала ожиданий европейских стран. Киев утверждал, что ему по силам прорвать заслон, выставленный российской армией. Но этого не удалось достичь ни на одном направлении.

Даже Владимиру Зеленскому пришлось признать, что контратака идёт с куда меньшими темпами, чем ожидалось. Особые трудности вызывают рубежи, установленные российскими войсками, а также значительно укрепленные ими же.

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Зеленский несколько раз рассказывал СМИ о причинах медленного продвижения украинской армии. Во-первых, он ссылается на заботу о собственных бойцах. Во-вторых, ВСУ не могут спокойно передвигаться по территориям вблизи выставленных линий оборон, так как они буквально «усеяны» минами.