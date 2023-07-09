Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что невозможно быть полностью уверенным в участии Владимира Зеленского в предстоящем саммите в Вильнюсе, сообщает телеканал Sky News.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Личный визит президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО всё ещё стоит под большим вопросом. Об этом заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг. Мероприятие состоится уже 11 июня в Вильнюсе. Зарубежные СМИ привели некоторые подробности.

реклама

Столтенберг ожидает личной встречи с украинским лидером. С его слов стало понятно, что они уже беседовали по телефону. И теперь настал черед «увидеться вживую».

В публикации указывается, что решение лидера Украины о прибытии на саммит во многом зависит от того, в какое русло повернет беседа глав иностранных государств. Он посетит мероприятие, если будет доволен поступающими от союзников сигналами. Речь идёт про вступление Украины в НАТО.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Перед этим в СМИ рассказали про ситуацию в Вильнюсе. Город продолжает жить в привычном ритме, несмотря на приближающееся знаковое событие. На улицах встречаются баннеры, а также украинские флаги. Обстановка в городе была раскрыта очевидцем.