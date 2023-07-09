Личный визит президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО всё ещё стоит под большим вопросом. Об этом заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг. Мероприятие состоится уже 11 июня в Вильнюсе. Зарубежные СМИ привели некоторые подробности.
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Столтенберг ожидает личной встречи с украинским лидером. С его слов стало понятно, что они уже беседовали по телефону. И теперь настал черед «увидеться вживую».
В публикации указывается, что решение лидера Украины о прибытии на саммит во многом зависит от того, в какое русло повернет беседа глав иностранных государств. Он посетит мероприятие, если будет доволен поступающими от союзников сигналами. Речь идёт про вступление Украины в НАТО.
Перед этим в СМИ рассказали про ситуацию в Вильнюсе. Город продолжает жить в привычном ритме, несмотря на приближающееся знаковое событие. На улицах встречаются баннеры, а также украинские флаги. Обстановка в городе была раскрыта очевидцем.