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Telegraph: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе
На саммите в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, пишет Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.
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В скором времени состоится саммит НАТО в Вильнюсе, где Германия хочет выступить с неожиданным заявлением. Государство настаивает на том, чтобы Украина вступила в ряды альянса значительно позже. Об этом рассказали в СМИ.

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Как утверждает собеседник иностранного издания, Берлин не поддерживает инициативу немедленного присоединения Киева к НАТО. Это длительный процесс, потребуется разработать соответствующие гарантии, чтобы членство было заблокировано по существу.

С его точки зрения, Берлин не желает, чтобы российский президент ссылался на «статью 5», подразумевающую, что все члены НАТО, подвергшиеся нападению, имеют возможность запросить военную поддержку от всех союзников.

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Цель Германии на предстоящем саммите – разработка мер, позволяющих гарантировать безопасность Украине. Членство в НАТО – это не то, что требуется Киеву на данный момент. Сперва необходимо урегулировать военный конфликт, а уже после его завершения рассмотреть возможность присоединения страны к альянсу.

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#украина #нато #германия #европа #саммит
Источник: mk.ru
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