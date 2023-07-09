В скором времени состоится саммит НАТО в Вильнюсе, где Германия хочет выступить с неожиданным заявлением. Государство настаивает на том, чтобы Украина вступила в ряды альянса значительно позже. Об этом рассказали в СМИ.
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Как утверждает собеседник иностранного издания, Берлин не поддерживает инициативу немедленного присоединения Киева к НАТО. Это длительный процесс, потребуется разработать соответствующие гарантии, чтобы членство было заблокировано по существу.
С его точки зрения, Берлин не желает, чтобы российский президент ссылался на «статью 5», подразумевающую, что все члены НАТО, подвергшиеся нападению, имеют возможность запросить военную поддержку от всех союзников.
Цель Германии на предстоящем саммите – разработка мер, позволяющих гарантировать безопасность Украине. Членство в НАТО – это не то, что требуется Киеву на данный момент. Сперва необходимо урегулировать военный конфликт, а уже после его завершения рассмотреть возможность присоединения страны к альянсу.