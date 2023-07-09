На саммите в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО, пишет Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В скором времени состоится саммит НАТО в Вильнюсе, где Германия хочет выступить с неожиданным заявлением. Государство настаивает на том, чтобы Украина вступила в ряды альянса значительно позже. Об этом рассказали в СМИ.

реклама

Как утверждает собеседник иностранного издания, Берлин не поддерживает инициативу немедленного присоединения Киева к НАТО. Это длительный процесс, потребуется разработать соответствующие гарантии, чтобы членство было заблокировано по существу.

С его точки зрения, Берлин не желает, чтобы российский президент ссылался на «статью 5», подразумевающую, что все члены НАТО, подвергшиеся нападению, имеют возможность запросить военную поддержку от всех союзников.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Цель Германии на предстоящем саммите – разработка мер, позволяющих гарантировать безопасность Украине. Членство в НАТО – это не то, что требуется Киеву на данный момент. Сперва необходимо урегулировать военный конфликт, а уже после его завершения рассмотреть возможность присоединения страны к альянсу.