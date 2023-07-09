Австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупку российского газа по длительному контракту. Глава компании Альфред Штерн заявил, что санкции, введенные в отношении РФ, не являются поводом для отказа от сотрудничества. Его слова приведены в иностранных СМИ.
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Он подчеркнул, что продолжит закупку газа до момента, пока «Газпром» не перестанет поставлять его.
Штерн обозначил, что за компанией сохраняется право на приобретение ресурса из любой страны, если отсутствуют юридические трудности.
Глава компании выразил собственное мнение в отношении запрета на российский газ. Он считает, что вопрос решается политиками, но исключение ряда источников значительно повлияет на стоимость сырья. Австрия не готова отказаться от дешевого ресурса, подрывая экономику собственной страны.
В завершении 2022 года правительством РФ был утвержден максимальный ценовой «потолок» на газ, по которым «Газпром» реализует покупки у совместных предприятий.