Говорить о расколе внутри НАТО рано, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя противоречия внутри альянса на фоне решения США передать Украине кассетные боеприпасы. Своим мнением политолог поделился с «Лентой.ру».

НАТО пока ещё держится, но раскол может состояться. Впрочем, до этого момента далеко. Так считает Владимир Оленченко, занимающий пост старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. Он прокомментировал ситуацию с передачей кассетных боеприпасов Украине.

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Оленченко подчеркнул, что между членами НАТО постоянно присутствуют конфликты. Единство – это не сильная сторона альянса. Распри усилились с момента начала украинского кризиса. США, пользуясь своими возможностями и огромными связями, накаляет обстановку, разжигает конфликт. Сейчас Америка может всё усугубить, если передаст Киеву запрещенные боеприпасы – кассетные ракеты.

За рубежом сформировалось две противоборствующие позиции. Первая заключается в том, чтобы посильно поддержать Украину, но не в ущерб собственной экономике и жизни своих граждан. Другая позиция – это безоговорочная помощь Киеву, несмотря на последствия. Между представителями этих мнений постоянно возникают конфликты.

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Но кассетные боеприпасы не тот «камень преткновения», который расколет НАТО. Так считает Оленченко. Эксперт подчеркнул, что применение этих боеприпасов бесчеловечно, а также несет огромный риск для мирных граждан.