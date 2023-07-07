МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился с требованием к НАТО. Он настаивает на том, что альянс обозначил точные сроки, когда Украина вступит в его ряды. В СМИ раскрыты подробности его заявления.
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Кулеба считает, что страны НАТО должны назвать конкретные сроки, если Киев не включен в состав предстоящего саммита, организуемого в Вильнюсе в середине июля.
Он подчеркнул, что у членства есть ряд требований, которые требующих соблюдения. Другое дело – приглашение. От альянса требуется проявить немного стратегического мышления и политической воли, смотреть наперед.
Предварительно в СМИ поступило заявление от Владимира Зеленского. Он надеется, что на предстоящем саммите НАТО проявит единство. Зеленский ожидает от встречи лидеров европейских государств положительных результатов.
Украина уже всерьез начинает настаивать на своём вступлении в альянс. Возможная причина заключается в проигрышном положении в контрнаступлении. Киев хочет получить поддержку зарубежных стран.