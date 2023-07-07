Страны НАТО должны заявить, когда они смогут пригласить Украину вступить в альянс, если они не готовы объявить о таком приглашении на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился с требованием к НАТО. Он настаивает на том, что альянс обозначил точные сроки, когда Украина вступит в его ряды. В СМИ раскрыты подробности его заявления.

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Кулеба считает, что страны НАТО должны назвать конкретные сроки, если Киев не включен в состав предстоящего саммита, организуемого в Вильнюсе в середине июля.

Он подчеркнул, что у членства есть ряд требований, которые требующих соблюдения. Другое дело – приглашение. От альянса требуется проявить немного стратегического мышления и политической воли, смотреть наперед.

Предварительно в СМИ поступило заявление от Владимира Зеленского. Он надеется, что на предстоящем саммите НАТО проявит единство. Зеленский ожидает от встречи лидеров европейских государств положительных результатов.

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Украина уже всерьез начинает настаивать на своём вступлении в альянс. Возможная причина заключается в проигрышном положении в контрнаступлении. Киев хочет получить поддержку зарубежных стран.