По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти.

в ДВА раза подешевел TV Philips 43"

в ДВА раза подешевел TV Philips 43"

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

Евросоюзу стоит держаться подальше от внутренних дел Франции. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун. Его обращение процитировали зарубежные СМИ.

реклама

С его точки зрения, ЕС должен держаться в стороне от происходящего. То, как работает местная полиция, является внутренним делом страны. Массовые беспорядки являются чрезвычайной ситуацией, поэтому применение крайних мер объяснимо. Такой ответ дал Бун на заявление еврокомиссара Дидье Рейндерса, обеспокоенного возросшим уровнем насилия во Франции.

Еврокомиссар предложил полиции государства пересмотреть своё отношение к происходящему. Рейндерс подчеркнул, что местным представителям правоохранительных органов следует сдерживаться, понизить планку насилия.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В конце первого месяца лета представитель правоохранительных органов выстрелил в 17-летнего подростка. Это и послужило поводом для протестов. Ввиду ситуации в стране, местное руководство хочет разрешить полиции шпионить за людьми через их смартфоны.