Евросоюзу стоит держаться подальше от внутренних дел Франции. Об этом заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун. Его обращение процитировали зарубежные СМИ.
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С его точки зрения, ЕС должен держаться в стороне от происходящего. То, как работает местная полиция, является внутренним делом страны. Массовые беспорядки являются чрезвычайной ситуацией, поэтому применение крайних мер объяснимо. Такой ответ дал Бун на заявление еврокомиссара Дидье Рейндерса, обеспокоенного возросшим уровнем насилия во Франции.
Еврокомиссар предложил полиции государства пересмотреть своё отношение к происходящему. Рейндерс подчеркнул, что местным представителям правоохранительных органов следует сдерживаться, понизить планку насилия.
В конце первого месяца лета представитель правоохранительных органов выстрелил в 17-летнего подростка. Это и послужило поводом для протестов. Ввиду ситуации в стране, местное руководство хочет разрешить полиции шпионить за людьми через их смартфоны.