Президент Украины Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на страшную ошибку, допущенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Своё мнение он озвучил в ходе интервью с СМИ.

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Полковник указал, что Зеленский вновь поставил все на «зеро» в нынешнем конфликте с РФ, не осознавая, что он уже проиграл.

Для сравнения Макгрегор привел казино. Проигрывающая стороны может совершить только одну ошибку, когда всё уже практически потеряно – повысить ставки. Но для чего это делать, если фортуна смотрит в противоположную сторону?

Сейчас Украина уже на грани окончательного проигрыша. Развязка конфликта видна на горизонте. Но что делает американское руководство? Хочет передать в распоряжение Киева оружие, представляющее угрозу для российских территорий. Макгрегор считает, что данные действия поставят «точку» на украинском режиме и остатках ВСУ.

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В четверг полковник рассказал о намерениях некоторых стран НАТО ввести собственную армию на Украину. Инициатива поступает от Польши и Литвы.