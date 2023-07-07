Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на страшную ошибку, допущенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Своё мнение он озвучил в ходе интервью с СМИ.
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Полковник указал, что Зеленский вновь поставил все на «зеро» в нынешнем конфликте с РФ, не осознавая, что он уже проиграл.
Для сравнения Макгрегор привел казино. Проигрывающая стороны может совершить только одну ошибку, когда всё уже практически потеряно – повысить ставки. Но для чего это делать, если фортуна смотрит в противоположную сторону?
Сейчас Украина уже на грани окончательного проигрыша. Развязка конфликта видна на горизонте. Но что делает американское руководство? Хочет передать в распоряжение Киева оружие, представляющее угрозу для российских территорий. Макгрегор считает, что данные действия поставят «точку» на украинском режиме и остатках ВСУ.
В четверг полковник рассказал о намерениях некоторых стран НАТО ввести собственную армию на Украину. Инициатива поступает от Польши и Литвы.