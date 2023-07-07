Министерство обороны США имеет стратегические запасы германия, но в настоящее время не обладает запасами галлия.

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43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет

В распоряжении МО США присутствует большое количество германия, но критически не хватает галлия. Это стало известно СМИ от представителя Пентагона.

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Чиновник выразил собственное мнение на предмет введения Китаем экспортного контроля в отношении этих двух компонентов, задействованных в изготовлении полупроводников.

В МО РФ встревожены данной ситуацией, поэтому пытаются наладить её. Цель ведомства – повышение добычи и обработки галлия и германия внутри государства, чтобы обеспечить производства необходимыми материалами для изготовления полупроводников.

Пентагон отказался давать СМИ комментарии по данному поводу.

Представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин рассказала, что Китай не окончательно ограничил экспорт данных материалов. Теперь субъектам необходимо подавать заявку. Если она соответствует всем требованиям, им выдадут разрешение на закупку.

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Также она указала, что введение экспортного контроля не является мерой, направленной против определенного государства. Страны ЕС были предупреждены об этом.