Китай, предположительно, начал кампанию дезинформации, включающую сообщения о том, что у президента Тайваня есть «план побега» в случае вторжения КНР, цель которого — подорвать моральный дух местного населения.

Конфликт между Китаем и Тайванем продолжает набирать обороты. В КНР, предположительно, начали распространять ложные сведения на предмет того, что у лидера острова имеется «план побега», если в страну вторгнется вражеская армия. Цель данной кампании – подрыв морального духа местных граждан. Об этом в СМИ поступила информация от представителей Тайваня.

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Ещё с мая нынешнего года в различных изданиях КНР проскакивают сообщения о том, что армия острова, совместно с США, проводит военные маневры. Их суть – отработка сценария на случай, если президенту Тайваня Цай Инвэнь потребуется сбежать в момент вторжения китайской армии.

Информационное агентство попыталось получить комментарии у КНР и США, но ситуацию отказались прокомментировать оба государства.

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В Тайване объявлено состояние повышенной готовности. Причиной этому стали действия со стороны Китая. Государство всячески воздействует на мнение граждан острова, к примеру, финансирует кандидатов, лояльных Пекину, так как вскоре должны пройти выборы. Ещё одна мера со стороны КНР – распространение ложных сообщений. Всё это направлено на снижение морального духа граждан и появление сомнений в адрес руководства острова.