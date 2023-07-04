Что совершенно логично, газ же надо где-то брать

Проведение СВО на Украине поспособствовало увеличению спроса на американский газ. Его начали больше закупать европейские и китайские компании. Повысились не только объемы СПГ. Газовая инфраструктура Америки буквально «напитывается» инвестициями из Европы и КНР.

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Можно сказать, что энергетические компании из разных государств начали борьбу за американский СПГ. В зарубежных СМИ указывают, что за прошедшие полтора года, с момента начала СВО, европейские и китайские корпорации начали всё чаще заключать сделки с США. Предметом торгов стал сжиженный природный газ.

Если в 2021 году объем поставляемого ресурса составлял около 13 млн тонн в год, то уже через 10-12 месяцев показатель вырос в 4 раза.

За первые два квартала нынешнего года компании заключили контракты на поставку 15,8 млн тонн ресурса. Данный показатель превышает объёмы за весь 2021 год.

Около 25% СПГ отходит КНР. При этом наблюдается странность. Россия уменьшает поставки газа в азиатский регион. Казалось бы, что между КНР и РФ сложились тесные взаимоотношения, но Китай продолжает активно закупать ресурсы в Америке.

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К сожалению, у ситуации есть последствия. Развивающиеся страны не смогут приобретать СПГ в необходимых объемах, так как европейские и китайские компании задрали ценовую планку.