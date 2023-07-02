Глава Чечни Рамзан Кадыров, в собственных социальных сетях, рассказал о ликвидированной группе диверсантов Украины. Вражеские бойцы были обнаружены в районе Кременной, ЛНР.
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Диверсию устроила дюжина солдат противника. Пятеро из них сейчас находятся в плену, шестеро – ликвидированы.
Глава Чечни предоставил видеоматериал, содержащий рассказ украинского военнослужащего. Боец в подробностях изложил своё обучение военному ремеслу, а также момент с попаданием в плен. Он рассказал, что прошел подготовку за рубежом, в Великобритании. От командования поступил приказ занять окопы, которые должны пустовать. Из-за дезинформации от руководства бойцы и оказались плененными.
19 июня поступило заявление от лидера Чечни. Кадыров рассказал, что батальон «Восток-Ахмат» полностью блокирует атаки ВСУ в Запорожье. Он подчеркнул, что его бойцы способны справиться с любым видом деятельности противника, будь то наступательная операция, разведка или диверсия.