Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью газете Financial Times. Что он рассказал о планах ВСУ, что об этом думают страны Запада и Россия?
реклама
Резников уверенно заявляет, что главные события контрнаступления ВСУ находятся впереди. Однако глава профильного министерства не озвучил подробности, лишь интригующе добавил, что в будущем успехи на фронте заметят все.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк видит в контрнаступлении трудный этап, которому требуется терпеливый подход. Он уточняет, что военнослужащие пытаются найти слабые места ВС РФ. Другой украинский дипломат Дмитрий Кулеба считает, что в этом деле торопиться нет смысла. Он не сомневается, что нужно время, чтобы показать эффективность контрнаступления.
В НАТО заметили медленное развитие контрнаступления ВСУ. Североатлантический альянс связывает это с трудной местностью, сильными оборонительными позициями ВС РФ. США разделяют эту точку зрения, но в стране верят, что Украина сделает все необходимое для достижения успеха.
В России тоже прокомментировали ситуацию. Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявляет, что масштабного контрнаступления ВСУ не было и нет, есть попытки проведения атак. Потери ВСУ он назвал «закритичными», ВСУ занимаются восстановлением армии.