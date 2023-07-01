Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что главные события так называемого контрнаступления ВСУ еще впереди, сообщает газета Financial Times.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью газете Financial Times. Что он рассказал о планах ВСУ, что об этом думают страны Запада и Россия?

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Резников уверенно заявляет, что главные события контрнаступления ВСУ находятся впереди. Однако глава профильного министерства не озвучил подробности, лишь интригующе добавил, что в будущем успехи на фронте заметят все.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк видит в контрнаступлении трудный этап, которому требуется терпеливый подход. Он уточняет, что военнослужащие пытаются найти слабые места ВС РФ. Другой украинский дипломат Дмитрий Кулеба считает, что в этом деле торопиться нет смысла. Он не сомневается, что нужно время, чтобы показать эффективность контрнаступления.

В НАТО заметили медленное развитие контрнаступления ВСУ. Североатлантический альянс связывает это с трудной местностью, сильными оборонительными позициями ВС РФ. США разделяют эту точку зрения, но в стране верят, что Украина сделает все необходимое для достижения успеха.

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В России тоже прокомментировали ситуацию. Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявляет, что масштабного контрнаступления ВСУ не было и нет, есть попытки проведения атак. Потери ВСУ он назвал «закритичными», ВСУ занимаются восстановлением армии.