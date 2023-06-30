Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 миллиметров на сумму 332,2 миллиона долларов.

Украинский кризис даже не думает затихать, а Запад уже планирует новый конфликт. Госдеп США продаст Тайваню огромное количество 30-мм боеприпасов. Суммарная стоимость сделки составит $332,2 млн. Данная новость была опубликована Агентством по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

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Ведомство утверждает, что Америка продаст Тайваню не только боеприпасы, но и комплектующие для техники, а также ПО. Дополнительные расходы обойдутся острову в $108 млн.

Предварительно в СМИ утекла информация о том, что Тайвань и США ведут переговоры о поставках оружия. Сперва были планы приобрести боеприпасы и запчасти для техники на сумму в $500 млн.

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Цай Инвэнь, занимающая пост главы администрации острова, заявила, что данные поставки не имеют отношения к обостренной ситуации с Китаем. Помощь, предоставляемая Вашингтоном, осуществляется сейчас из-за непредвиденных задержек, включая длительную пандемию коронавируса и прочие факторы.