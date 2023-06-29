Политолог Андрей Манойло рассказал РЕН ТВ, что такое ЧВК «Вагнер», а также некоторые мотивы действий его главы Евгения Пригожина. Со слов специалиста, ЧВК является чистым коммерческим проектом, приносящим огромные деньги. Это одна из причин, почему Пригожин отказался заключать контракт с МО РФ.
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Зачем глава ЧВК поднял мятеж? Здесь уместно рассмотреть финансовую позицию. Политолог указал, что у Пригожина начали отбирать его прибыльный проект. Это стало прямым нарушением бизнес-интересов. Ничего не оставалось, кроме как поставить всё на кон, сохраняя собственные ресурсы.
Манойло указал, что потеря такого заработка стала неприемлемым моментом для главы ЧВК «Вагнер», поэтому он избрал путь мятежа. Другой политолог, Иван Мезюхо, рассказал о предстоящем составлении контракта с МО РФ.
Он указал на то, что ЧВК «Вагнер» действовали в зоне СВО исключительно по поручению руководства РФ, получая соответствующее финансирование от государства. Чтобы оставаться «у дел» и дальше, ему требовалось заключить контракт, но это бы ограничило его.
Если мятеж был поднят исключительно из-за денег, то будущее ЧВК в России кажется крайне туманным. Политолог считает, что руководству страны придется пересмотреть многие аспекты, касающиеся их деятельности.