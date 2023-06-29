Государственная корпорация «Ростех» передала в распоряжение МО РФ первую партию гаубиц 2С19М1 «Мста-С». Это первая партия в нынешнем году, выполненная в рамках гособоронзаказа. Подробностями стали известны со слов представителей корпорации.
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Гаубицы «Мста-С» поступили не в исходном виде. Вооружение дополнили множеством улучшений. К примеру, теперь появилась автоматизированная система управления наведением и огнем, кратко именуемая АСУНО. Её особенность в том, что позволяет в любое время суток наносить удары, вне зависимости от погоды.
АСУНО – один из уникальных продуктов. Система автоматически наводится на координаты противника, производит соответствующие расчеты, а также выполняет противоогневой манёвр. Повторное наведение после выстрела также проходит в автоматическом режиме.
Значительная автоматизация вооружения упрощает ведение боя для экипажа. Нынешняя скорострельность гаубицы составляет 8 выстрелов в минуту, если будет применяться возимый боезапас.
Гаубицы прошли предварительную «обкатку». Тестирование проводилось на всех выпущенных единицах, чтобы избежать даже вероятности погрешности во время реального боя. Испытания прошли на «ура», дефектов или сбоев не обнаружено.