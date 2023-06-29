Госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны России первую в 2023 году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 «Мста-С» в рамках гособоронзаказа.

Государственная корпорация «Ростех» передала в распоряжение МО РФ первую партию гаубиц 2С19М1 «Мста-С». Это первая партия в нынешнем году, выполненная в рамках гособоронзаказа. Подробностями стали известны со слов представителей корпорации.

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Гаубицы «Мста-С» поступили не в исходном виде. Вооружение дополнили множеством улучшений. К примеру, теперь появилась автоматизированная система управления наведением и огнем, кратко именуемая АСУНО. Её особенность в том, что позволяет в любое время суток наносить удары, вне зависимости от погоды.

АСУНО – один из уникальных продуктов. Система автоматически наводится на координаты противника, производит соответствующие расчеты, а также выполняет противоогневой манёвр. Повторное наведение после выстрела также проходит в автоматическом режиме.

Значительная автоматизация вооружения упрощает ведение боя для экипажа. Нынешняя скорострельность гаубицы составляет 8 выстрелов в минуту, если будет применяться возимый боезапас.

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Гаубицы прошли предварительную «обкатку». Тестирование проводилось на всех выпущенных единицах, чтобы избежать даже вероятности погрешности во время реального боя. Испытания прошли на «ура», дефектов или сбоев не обнаружено.