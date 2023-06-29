Дочь главкома ВКС РФ Сергея Суровикина развеяла сомнения касаемо задержания её отца. Её комментарий был опубликован СМИ в социальных сетях.
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Девушка утверждает, что генерал в полном порядке. Его не задерживали. Перед этим некоторые каналы Telegram утверждали, что Суровикин пребывает в СИЗО. Его обвиняют в том, что он имел причастие к мятежу.
Вероника Суровикина акцентировала внимание на том, что её отец не является активной медийной личностью, он крайне редко общается с СМИ. Супруга генерала и вовсе не стала давать комментариев по данному поводу.
Первые слухи были запущены британской газетой Financial Times. Взяв за основу три источника, она выпустила публикацию на тему задержания Суровикина. Как утверждают западные СМИ, генерала обвиняют в косвенной причастности к восстанию ЧВК «Вагнер». Но материал газеты не содержал информации на тему, выдвинуты ли Суровикину обвинения или же он уже находится под стражей.
Дмитрий Песков, проводя ежедневный брифинг с СМИ, направил журналистов в МО РФ. Прямого ответа на данный вопрос он не дал.
В субботу, 24 июня, Суровикин записал видеообращение, посвященное бойцам ЧВК «Вагнер». Генерал призывал их сложить оружие и остановить мятеж.